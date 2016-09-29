Анкара, 29 сентября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил день неудавшегося военного переворота в стране — 15 июля — государственным праздником, пишет Hürriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, в этот день будет отмечаться «День победы демократии и памяти погибших за родину». Об этом Эрдоган заявил на встрече с главами районных администраций в Анкаре.

Кроме того, Эрдоган заявил о возможном продлении на три месяца срока действия в Турции режима чрезвычайного положения. Днем ранее Совет национальной безопасности Турции, возглавляемый президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, рекомендовал правительству продлить срок чрезвычайного положения, первоначально введенный на три месяца, до шести месяцев.

По данным Министерства внутренних дел Турции, с июля месяца число арестованных в связи с неудавшейся попыткой госпереворота составило 32 тыс. человек. «Чистки» коснулись армии, судебной системы и чиновничьего корпуса страны. Властями Турции также было закрыто более 130 СМИ.

Напомним, попытка путча в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Главные события развернулись в двух крупнейших турецких городах — Анкаре и Стамбуле. В ходе событий погибли более 240 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения. Мятеж был подавлен турецкими властями, а виновными в путче назвали военных и оппозиционера Гюлена.