Берн, 29 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Глава Женской теннисной ассоциации (WТА) Стив Саймон поздравил пятую ракетку мира Симону Халеп, которая квалифицировалась на Итоговый чемпионат WТА, сообщается 29 сентября на официальном сайте ассоциации.

Romain Dauphin-Meunier Симона Халеп

Саймон отметил, что Халеп вошла в состав участников турнира третий год подряд. Он назвал румынку выдающейся теннисисткой и напомнил о трех завоеванных ей титулах в этом сезоне.

Состязания пройдут в Сингапуре с 23 по 30 октября. Среди участниц турнира — немецкая спортсменка Анжелика Кербер и Серена Уильямс из США.