Пенза, 29 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В Пензенской области начался второй раунд глобального опроса взрослого населения по употреблению табака, он будет проходить с 29 сентября по 16 октября 2016 года. Будет опрошено 148 респондентов в возрасте 15 лет и старше в Пензе, Башмаковском, Городищенском, Иссинском и Каменском районах, сообщили ИА REGNUM в Пензастате.

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Опрос и заполнение вопросника будет проводиться интервьюерами со слов респондентов. Интервьюер перед началом опроса обязан предъявить удостоверение и паспорт, пояснили в ведомстве.

Глобальный опрос проводится для мониторинга исполнения обязательств России, связанных с присоединением РФ к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. Он организован Минздравом РФ совместно с ВОЗ и Федеральной службой гостатистики.

Глобальное обследование употребления табака среди взрослых (GATS) предназначено для укрепления потенциала стран в области разработки, осуществления и оценки мер борьбы против табака.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации специалистов, употребление табака приносит огромный вред человечеству. Всемирная организация здравоохранения считает, что производство сигарет столь же опасно и преступно, как изготовление и распространение опиума, героина, кокаина. ВОЗ обратилась ко всем странам мира с призывом принять программу борьбы с курением.

Борьба с курением идет по всему миру. Россия занимает лидирующее место в списке стран по числу курильщиков. Для нашего государства эта проблема остается актуальной. Ежегодно от причин, возникающих от потребления табака, умирают до 300 тысяч человек по всему миру. И если тенденция сохранится в будущем, то эти цифры будут только расти. За последние 20−30 лет доля курильщиков увеличилась. Наблюдается тревожная отчетливая тенденция за последние годы к увеличению распространения курения среди молодежи, причем возраст начала курения молодеет. Заметно и увеличение распространения табакокурения среди женщин.

На сегодняшний день употребление табака является причиной смерти каждого десятого взрослого человека в мире. Доказано, что под воздействием курения ухудшается течение более чем 25 заболеваниях, серьёзные научные исследования свидетельствуют о связи рака лёгких и инфаркта миокарда с курением. Ежегодно от курения и его последствий в мире умирает около 6 млн человек, более 600 тыс. из которых сами не являются курильщиками, и погибают из-за воздействия табачного дыма (пассивного курения). При этом курение — предотвратимая причина смерти, но если не принять никаких мер, к 2030 году число погибших от него вырастет до 8 млн человек.

По итогам проведенной в 2015 году диспансеризации взрослого населения установлен факт курения у 16,7% от числа обследованных (250 тыс. чел.), по итогам диспансеризации 1 квартала 2016 г. — 16,8%.

При проведении в 2015 г. медицинского обследования несовершеннолетних в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ факт употребления никотина выявлено у 20% обследованных.

Несмотря на огромную просветительскую работу, которая проводится самыми разными организациями, и наличие множества эффективных методик отказа от курения большинство курильщиков полагает, что эта привычка наносит лишь незначительный вред организму, и не собирается бросать курить.