Москва, 30 августа, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Избыточные запасы нефти и перспективы возвращения на рынок сланцевых компаний будут сдерживать рост нефтяных цен даже в случае полной реализации соглашения ОПЕК. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября управляющий директор IFC Financial Center Илья Сикачев, комментируя итоги соглашения стран ОПЕК о сокращения добычи нефти.

Zscout370 Флаг OPEC

Рост цен на нефть обусловлен неожиданностью решения ОПЕК, подчеркнул он. «Рынок до последнего сомневался в том, что переговоры насчет «заморозки» добычи в итоге выльются в достижение договоренностей. Поэтому то, что это все же произошло, оказалось довольно неожиданным, а в такие моменты на рынке эмоции берут вверх над здравым смыслом, что объясняет тот стремительный рост более чем на 6% после новостей из Алжира», — сказал эксперт.

На сегодняшний момент нет ясного представления, что будет с рынком нефти, считает Сикачев. «ОПЕК мастерски удалось создать интригу и после этого, не разочаровать рынок, ОПЕК удалось показать, что он может диктовать волю рынку. Это четкий сигнал, что цены ниже 40 долларов за баррель никого не устраивают, что ценовое «дно» в отсутствие глобальных мировых потрясений уже позади. До появления полной определенности, на каком уровне в итоге будет ограничена добыча, цены на нефть марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне 45−50 долларов за баррель», — пояснил он.

Для выхода в более высокий ценовой диапазон потребуется более активное сокращение нефтедобычи до 32,5 млн баррелей, что будет эквивалентно половине прироста мирового спроса в 2016 году, рассказал Сикачев. «Если же выбор будет остановлен на уровне в 33 млн. баррелей, что не так уж далеко от нынешнего уровня нефтедобычи в 33,24 млн баррелей в сутки, влияние окажется ограниченным и не позволит ценам в краткосрочной перспективе вырваться за рамки указанного диапазона», — предположил он.

Рубль долго не задержится на отметке 63 рубля за доллар, предупреждает эксперт.

«Сдерживать подъем цен на нефть будут избыточные запасы (даже при ежедневной добыче ОПЕК в 32,5 млн баррелей их величина к концу года вернется к ситуации начала 2015 года, что все равно будет выше среднего значения последних лет), а также перспектива возвращения на рынок сланцевой нефти в США. В итоге можно ожидать, что укрепление российского рубля до 63 рублей против доллара, не будет носить устойчивый характер, а станет лишь еще одним тестом минимумов года перед дальнейшим возвратом к отметкам в 65−67 рублей», — подчеркнул Сикачев.

Страны — члены ОПЕК на переговорах в Алжире 28 сентября договорились снизить уровень добычи нефти впервые с 2008 года, сообщает Reuters. Уровень добычи нефти стран — участниц картеля будет снижен до 32,5−33 млн баррелей в сутки. Нынешний объем добычи нефти составляет 33,24 млн баррелей в сутки. Объем добычи для каждой страны картеля будет определен позже. Договоренности ОПЕК уже повлияли на курсы валют: на курс доллара на ММВБ в середине дня 29 сентября находится на уровне 63 рубля 30 копеек, евро торгуется по 70 рублей 95 копеек, индекс ММВБ держится вблизи 2005 пунктов, а цены на нефть Brent торгуются чуть ниже 49 долларов за баррель.