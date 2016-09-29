Красногорск, 29 сентября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Оксану Пушкину освободили от занимаемой должности 29 сентября решением депутатов Мособлдумы VI созыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента.

mo.rfdeti.ru Оксана Пушкина

«Да, действительно Оксану Пушкину освободили от занимаемой должности в связи с переходом на работу Госдуму. Это был один из вопросов, обсуждаемых на первом заседании Думы нового созыва», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что, согласно процедуре, кандидатура нового омбудсмена будет внесена представлением губернатора области и затем утверждена парламентом.

Напомним, Оксана Пушкина была назначена на пост уполномоченного по правам ребёнка в Московской области 18 июня 2015 года. За её назначение, по представлению губернатора Андрея Воробьёва, проголосовали 75% депутатов Мособлдумы.