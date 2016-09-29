Ярославль, 29 сентября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В Ярославле ветераны бывшего оборонного завода долгие годы живут в заброшенных административных помещениях без отопления. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, решать проблему придется на федеральном уровне.

фото Аппарата Уполномоченного по правам человека в Ярославской области

Семь семей ветеранов завода, в основном женщины пенсионного возраста, уже 27 лет проживают в административных помещениях предприятия на Ленинградском проспекте, кое-как приспособленных под жилые. С 2009 года в здании отсутствует отопление, и все эти годы люди пытаются обогреться различными электроприборами. Впрочем, эти попытки безуспешны — комнаты-кабинеты не имеют никакой теплоизоляции, а старые рамы на панорамных окнах не удерживают тепло. Сегодня перед жителями стоит и угроза отключения электроэнергии.

Большая нагрузка на старую электропроводку и протекающая крыша обуславливают в здании высокий уровень пожароопасности, и в одной из комнат уже произошел пожар. Ее хозяйка, к счастью, осталась жива, но была вынуждена переехать к соседке.

В санузле, которым пользуются люди, постоянно течет холодная вода. Но перекрыть ее проблематично — как показал опыт прошлых лет, при минусовых температурах это неминуемо приведет к замерзанию труб. Горячее водоснабжение в здании и вовсе отсутствует.

«В административные здания завода были в 1987 году вселены бывшие работники, ожидавшие предоставления жилья. На сегодняшний день завод находится в управления ОАО «132 ЦАРЗ», которое, в свою очередь, сейчас находится в стадии банкротства — в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства. Помещения обслуживаются акционерным обществом, однако договор социального найма заключен между жильцами и Министерством обороны. Несмотря на то, что именно в полномочиях министерства лежит решение проблемы, обращения людей к ведомству, как и в другие инстанции, результата не дали», — пояснил ситуацию ярославский региональный омбудсмен.

Проблемой «жителей завода» Сергей Бабуркин занимается с 2015 года. Однако его обращение в Министерство обороны также оказалось безрезультатным. Вернуть людям отопление омбудсмен попытался с помощью службы судебных приставов, которая могла бы обязать ОАО «132 ЦАРЗ» исполнить соответствующее решение судов. Ярославское областное управление МЧС Сергей Бабуркин просил понудить «132 ЦАРЗ» поддерживать инженерно-технические сети здания в надлежащем состоянии — во избежание пожара. Но по существу обращения ведомство ничего не ответило.

Ярославский омбудсмен видит единственный выход из ситуации — просить помощи на федеральном уровне. Он намерен обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в решении проблемы ярославских пенсионеров.

«Сегодня проблема стоит конкретно и остро: люди, на законных основаниях проживающие в помещениях, предоставленных Министерством обороны, седьмой год в условиях российской зимы не имеют тепла. Ситуация требует немедленного вмешательства властей всех уровней. Из-за несогласованности действий и отсутствия четких решений в течение такого периода времени люди лишены одного из базовых конституционных прав — права на жилище и на благоприятные условия проживания. В этом здании живут пожилые женщины, которые в случае отключения электричества в здании просто не переживут зимний период. Проблему нужно решить до наступления холодов», — заявил Сергей Бабуркин.