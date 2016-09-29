Сеул, 29 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В ходе дискуссии, которая развернулась в отношении надёжности стиральных машинок Samsung, произведённых в период с марта 2011 года по апрель 2016 года, производитель признал возможное наличие опасных дефектов в продукции, сообщает Reuters.

ErikaWittlieb Стиральные машины

«Неисправные блоки могут подвергаться непредусмотренным вибрациям, которые могут представлять опасность получения травмы или повреждения имущества при стирке постельного белья, громоздких или водостойких предметов», — сообщила компания.

В южнокорейской компании пояснили, что безопасность эксплуатации машин обсуждалась в США на совместном заседании при участии Комиссией по определению безопасности товаров массового потребления (CPSC). Комиссия сообщила, что потребители уже оповещены о необходимости использовать только режим деликатной стирки для крупных изделий и постельного белья.