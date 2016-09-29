Трубчевск, Брянская область, 29 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Прокуратура Брянской области возбудила уголовное дело по факту отравления детей в школе №2 города Трубчевска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Результаты экспертизы показали, что в школьных салатах был возбудитель дизентерии. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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«Специалистами Роспотребназора и Центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области в учебном заведении произведены инструментарные мероприятия, взяты пробы. По результатам исследования готовых блюд в салатах из свежих овощей обнаружен возбудитель дизентерии», — говорится в сообщении прокуратуры.

Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль. Кроме того, представление вынесено главе регионального департамента здравоохранения из-за того, что о факте не было сообщено в правоохранительные органы.

ИА REGNUM напоминает, что школа закрыта на карантин с 22 сентября. С этого времени в больницу с тошнотой и высокой температурой обратились 60 человек (ранее сообщалось о 90). Трое из них — работники школьного пищеблока. Остальные — ученики. Госпитализировано было 28 человек. Сейчас в больнице находятся 10 учеников. Карантин в школе продлен.