Москва, 29 сентября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Власти Эстонии не пустили в страну съемочную группу телеканала НТВ и журналистов телеканала Life78, сообщают НТВ и главный редактор Life78 Светлана Левинтас.

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По словам корреспондента НТВ Алексея Кобылкова, его и оператора Илью Кондратьева высадили из автобуса около 13:00 мск на пропускном пункте «Ивангород». Журналисты ехали в пресс-тур по приглашению городской управы Таллина, в программе тура значилось посещение музеев эстонской столицы.

В автобусе находились представители и других СМИ. Формально журналистов высадили из-за отсутствия рабочей шенгенской визы — в их паспортах были туристические визы. Кобылков пояснил, что журналисты не собирались работать в Таллине, а ехали туда по приглашению чиновников.

Журналист подчеркнул, что пока это неофициальная причина отказа на въезд. Ранее по аналогичному поводу в Эстонию не пустили корреспондента ВГТРК Екатерину Фисенко, оператора и видеоинженера — у них аннулировали туристические шенгенские визы.