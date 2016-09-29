Махачкала, 29 сентября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Из Дагестана уехали воевать за различные террористические группировки в Сирии и Ираке около 900 человек. Число вернувшихся назад составляет около 100 человек. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава республики Рамазан Абдулатипов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Тех, кто уехал, возвращать никто не собирается. «Дагестан считает их предателями Родины. Это однозначно. Если человек воевал вместе с террористами, то за это должен отвечать», — приводит слова Абдулатипова издание.

Те, кто возвращается из Сирии, получают соответствующее законодательству наказание, отметил глава республики. Если они скрывают факт участия в незаконных вооруженных формированиях, то попадают под суд. А если за ними не числятся какие-либо преступления, то с такими людьми проводится работа по адаптации, оказывается помощь по возвращению в мирную жизнь.

По словам руководителя Центра по примирению и согласию в Республике Дагестан Севиль Новрузовой, очень многие уехавшие в Сирию хотели бы вернуться. На территории, где ведутся военные действия, многих приверженцев экстремистов ждет разочарование. Как рассказал один из тех, кто вернулся, приехав в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он понял, что там нет религии и идеологии, есть только бандитизм. А приехавших из России используют как пушечное мясо.

Даже зная, что на родине их ждет наказание, ряд молодых людей, разочаровавшихся в идеологии радикализма, возвратились назад, лишь бы не быть с террористами, отмечает Новрузова. Тем, кто все-таки нашел в себе силы приехать домой, оказывается помощь, с ними ведутся беседы, их трудоустраивают. Пока, как сказала руководитель Центра, удалось вернуть к мирной жизни около 100 ребят.

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что в рядах террористов в Сирии воюют около 800 дагестанцев. Еще более 100 человек числятся убитыми.

Руководитель следственного управления СКР по КБР Валерий Устов в конце 2015 года заявлял о том, что всего к боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии примкнули 128 жителей республики, из них 20 были убиты в боях с правительственными войсками. Трое вернувшихся были осуждены, еще трое — ликвидированы в ходе спецопераций в Кабардино-Балкарии.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров весной нынешнего года говорил о том, что в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подозреваются 97 выходцев из Ингушетии. Все они выехали в Сирию из Европы.

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