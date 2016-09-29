Москва, 29 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Высказывание представителя Госдепартамента США Джона Кирби об угрозе ударов террористов по российским городам является фактическим признанием того, что сирийская оппозиция — это «подконтрольный США международный террористический «интернационал», заявил 29 сентября журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Под маской мира. (фрагмент)

По словам Конашенкова, более всего в словах Кирби поражает то, что масштабы влияния США на деятельность террористов столь значительны, что дотягиваются и до России.

«Маски сняты, господа?» — отметил представитель Минобороны.

Также генерал-майор добавил, что в случае попыток реализации угроз в адрес России, касающихся в том числе ее военнослужащих в Сирии, у боевиков может не найтись мешков и времени, чтобы «уносить ноги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе брифинга в Вашингтоне представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что участие России в урегулировании сирийского кризиса без сотрудничества с американской стороной может обернуться для Москвы большими потерями.

По его словам, экстремисты воспользуются ситуацией продолжения гражданской войны, что может привести к потере российской стороной своих военнослужащих и военных самолетов. Также террористы могут нанести удары по российским городам.

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