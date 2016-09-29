Астрахань, 29 сентября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Вырастет ли плата за капитальный ремонт многоквартирных домов в 2017 году в Астраханской области, пока неизвестно. Этот вопрос обсуждался сегодня. 29 сентября, на встрече вице-губернатора региона Константина Маркелова с лидерами общественных организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на персональный сайт председателя правительства Астраханской области.

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Общественники убеждены, что люди будут резко против повышения размера взносов, потому что они не видят результатов проводимой работы по программе капремонта. Также упадет и собираемость взносов.

Выход председатель правительства идет один: астраханцам следует показывать конкретные примеры качественно отремонтированного жилья и не в единичных экземплярах. Тогда, убедившись, что программа на самом деле работает, граждане будут соблюдать платежную дисциплину и можно будет начать разговор о повышении размера тарифа, считает вице-губернатор.

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«Увеличение размера взноса — это вынужденная мера. Мы все прекрасно понимаем, что действующий размер взносов не позволяет формировать достаточные финансовые средства для поддержания желаемых объемов ремонта помещений, который бы устраивал и нас, и собственников жилья», — отметил Константин Маркелов.

Между тем, найти оптимальный вариант выхода из этой ситуации правительство просто обязано, добавил вице-губернатор, поручив профильным ведомствам разработать срочные меры по повышению темпов реализации ремонта, а также увеличению собираемости взносов. На выполнение поручения дан месяц. А после этого правительство вернётся к обсуждению вопроса.

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Добавим, что размер взноса за капитальный ремонт в Астраханской области остается неизменным последние три года и держится на уровне 4 рублей. Это один из самых низких показателей по России. Собираемость среди населения в области средняя и составляет около 60%. За время действия программы капитального ремонта удалось собрать около 360 млн рублей, однако реализация проекта идёт ни шатко, ни валко. Из собранных средств освоено порядка 100 млн рублей. На это есть разные причины, в том числе требуется определённый по закону срок для оформления документации, что тормозит процесс, уверяют директор регионального Фонда капитального ремонта и министр ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о повышении взносов за капремонт обсуждается уже давно. В июне текущего года его поднимали в региональном министерстве ЖКХ. Дискуссия получилась очень эмоциональной и напряжённой. Было предложено установить на 2017 год размер взноса — пять рублей за один квадратный метр.