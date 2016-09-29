Москва, 29 сентября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. С 15 июля 2016 года в России вступил в силу закон № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», или «закон о шлепках», согласно которому, ужесточается ответственность за побои, нанесенные в отношении детей близкими родственниками. Если же подзатыльник получен от чужого человека, то тот отделается административной ответственностью.

РВС Карта протеста

Этот законопроект, не случайно названный «антисемейным», 28 апреля 2016 года получил отрицательное заключение Общественной палаты РФ еще перед вторым чтением в Госдуме РФ. Критике были подвергнуты неожиданно появившиеся в законопроекте поправки, дискриминирующие членов семьи по отношению к прочим гражданам.

Смягчая наказание всем гражданам, применившим насилие без последствий для жизни и здоровья потерпевшего (ст. 116 УК РФ), данный законопроект оговаривает особый статус для граждан, находящихся в родственных отношениях, — на них послабление НЕ распространяется. Где тут логика? Почему именно члены семей выведены из сообщества граждан РФ в особую, «пораженную в правах» группу?

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Именно эти вопросы чаще всего слышат активисты Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление», которые по всей стране собирают подписи под обращением Президенту РФ в защиту семьи, против закона №323-ФЗ. Как рассказали ИА REGNUM активисты организации, вышедшие на пикеты по всей стране с требованием отменить поправки в ст. 116 УК РФ, граждане России возмущены вторжением в семью — как так, кто-то будет решать, как мне воспитывать своего ребенка?

По словам активистов, авторы поправок любят спекулировать на слове «побои», трактуя его как «избиение», а после такой подмены обрушиваются на возмущающиеся родительские организации: «Вы что, одобряете избиение детей?! Как можно избивать детей?! Данным законом мы положим этому насилию конец!». И на пикетах об этом часто спрашивают. Однако, каждый вменяемый родитель понимает разницу между избиением и лёгким телесным наказанием — избиения с нанесением вреда здоровью и истязания как попадали, так и попадают под действие ст. 117 и 115 УК РФ.

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Речь идет именно о воспитании и дискриминации семьи, и этот вопрос является ключевым в разговорах возле подписных листов. Воспитание подразумевает установку четких рамок и требование их соблюдения — иначе как объяснить ребенку, что хорошо, а что плохо? После обсуждения различных ситуаций, которые могут возникнуть в жизни — ребенок, в конце концов, может рвануть под машину и его придется грубо хватать за руку — даже те, кто является противником телесных наказаний, отмечали, что данный закон является шагом к внедрению в нашей стране ювенальной юстиции по западному образцу.

В Нижнем Тагиле родители сами рассказывали, что о новом законе их уже оповестили в школе, а в Москве активисты все чаще и чаще встречают на пикетах тех, кто уже попал под действие новой редакции статьи 116 УК РФ и кому грозит серьезное наказание. В Брянске некоторые молодые люди, подписываясь под обращением к Президенту РФ, говорили, что внедрение подобных норм серьёзным образом влияет на их решение о создании собственной семьи и рождении детей, рассказали активисты.

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К настоящему времени РВС собрало уже более 120 тыс. подписей, которые будут переданы в Администрацию президента РФ. Пикеты и массовые акции прошли более чем в 70 городах и населенных пунктах России: в Москве и Санкт-Петербурге, Дубне и Сарове, Ханты-Мансийске и Красноярске, Омске и Комсомольске-на-Амуре.

И сбор продолжается, ведь если гражданское общество не будет защищать свои ценности и поднимать вопросы, имеющие жизненно важное значение для государства — а власть не будет идти на диалог с обществом! — то подрыв и разрушение страны и человека через внедрение в стране ювенальных технологий и создания рынка детей неминуемы.

Напомним, РВС выступает против внедрения в стране ювенальных — технологий по западному образцу. Так, организация ведет борьбу с беби-боксами, законопроект о запрете которых в России, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной совместно с экспертами РВС, получил одобрение правительства РФ.

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Правительство РФ дало положительный официальный отзыв на подготовленный Мизулиной законопроект, предусматривающий запрет на осуществление деятельности, направленной на организацию анонимного оставления детей, в том числе, на создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка — беби-боксов.

По мнению экспертов, практика применения «беби-боксов» предоставляет широчайшие возможности для реализации криминальных схем, связанных с торговлей детьми, что уже подтвердил опыт различных стран мира. Так, в Германии специалисты были вынуждены признать, что пятая часть детей, от которых отказались путем запихивания в анонимный ящик, бесследно исчезла. Отследить их судьбы сейчас невозможно. В Китае от использования «беби-боксов» отказались после того, как ящики стали использовать для подкидывания убитых младенцев.

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