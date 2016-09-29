Калининград, 29 сентября, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Калининградская полиция сегодня, 29 сентября, возбудила уголовное дело по фактам надругательства над местами захоронения советских солдат, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Калининградской области.

Бойцы батареи капитана Лескова подвозят снаряды к пригороду Кёнигсберга. Апрель 1945 года

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 244 УК РФ — надругательство над местами захоронения участников борьбы с фашизмом. Данное преступление наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. В настоящее время устанавливается круг подозреваемых.

ИА REGNUM уточняет, что в сентябре 2016 года — с интервалом чуть более одной недели — были осквернены три братские могилы красноармейцев, две из которых расположены у Макс-Ашман-парка в Ленинградском районе Калининграда, а третья — в конце улицы Александра Невского (менее 2 км от парка).

Конкретное уголовное дело возбуждено по двумя эпизодам у парка. Неизвестные вандалы изобразили на обелисках и мемориальных плитах свастику, символ СС, а также название нацистского батальона на Украине и другие экстремистские слоганы.

Также преступники осквернили могилу гвардии майора медицинской службы Владимира Захарова, возглавлявшего терапевтический полевой подвижной госпиталь 11-й гвардейской армии.

На этих братских могилах захоронено в общей сложности более 230 воинов Великой Отечественной войны. Оба памятника были отреставрированы в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы.

Напомним, по итоговому донесению штаба 3-го Белорусского фронта, с 1 по 10 апреля 1945 года (сам штурм Кёнигсберга шёл четыре дня — с 6 по 9 апреля) погибло 3506 солдат и офицеров Красной армии, пропало без вести 215 человек. Наши войска за этот период уничтожили до 42 тысяч военнослужащих гитлеровской Германии.