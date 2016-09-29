Оренбург, 29 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области ожидают президента РФ Владимира Путина. Пока все разговоры о визите на уровне неофициальной информации, но СМИ уже озвучили перечень объектов, которые может посетить первое лицо государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Одним из объектов назван Перинатальный центр в Оренбурге. Якобы президент примет участие в его открытии. Вместе с тем в Минздраве региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что открытие учреждения в ближайшее время не планируется. В свою очередь источник в аппарате областного правительства не исключает того, что Владимир Путин может нанести обычный рабочий визит в перинатальный центр и оценить ход работ и подготовку к открытию, поскольку Оренбуржье — в числе первых, кто освоил федеральные средства и быстро построил медучреждение.

Стоит отметить, Оренбург в 2013 году вошел в федеральный проект по строительству в стране современных перинатальных центров. Новый перинатальный центр сконцентрирует оказание помощи высокого качества на всех этапах — профилактики репродуктивного здоровья, наблюдения за беременными, пренатальной (дородовой) диагностики, родовспоможения, выхаживания новорожденных, неонатальной (младенческой) хирургии, а также консультативной помощи. Летом в учреждение завезли современное оборудование и планировали открытие.

Вторым возможным объектом назван заповедник «Оренбургский», где построен Центр реинтродукции лошади Пржевальского и начата работа по созданию популяции диких лошадей в природных условиях Оренбуржья. Напомним, весной 2016 года из Франции в регион прибыло шесть лошадей Пржевальского.

С информацией о возможном приезде Путина в Оренбургскую область СМИ озвучили новость о доставке новой партии диких лошадей в заповедник. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в государственном природном заповеднике «Оренбургский», эти сведения не соответствуют действительности. До конца года ожидаются пополнение табуна, но точные даты не известны.

По другой версии, президент посетит городскую школу №85 в Оренбурге. Одна из самых больших школ города открыта в 2014 году в новом микрорайоне.

Стоит отметить, что последний раз в Оренбуржье Владимир Путин побывал 19 сентября 2015 года. Верховный главнокомандующий наблюдал за маневрами военных на Донгузском полигоне, где крупномасштабные учения «Центр-2015» вступили в завершающую фазу. До этого, в 2011 году, будучи премьер-министром, Владимир Путин провел в Оренбурге заседание Президиума совета по развития местного самоуправления.