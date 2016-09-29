В Оренбуржье ожидают приезд президента: правда и домыслы
Оренбург, 29 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области ожидают президента РФ Владимира Путина. Пока все разговоры о визите на уровне неофициальной информации, но СМИ уже озвучили перечень объектов, которые может посетить первое лицо государства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Одним из объектов назван Перинатальный центр в Оренбурге. Якобы президент примет участие в его открытии. Вместе с тем в Минздраве региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что открытие учреждения в ближайшее время не планируется. В свою очередь источник в аппарате областного правительства не исключает того, что Владимир Путин может нанести обычный рабочий визит в перинатальный центр и оценить ход работ и подготовку к открытию, поскольку Оренбуржье — в числе первых, кто освоил федеральные средства и быстро построил медучреждение.
Стоит отметить, Оренбург в 2013 году вошел в федеральный проект по строительству в стране современных перинатальных центров. Новый перинатальный центр сконцентрирует оказание помощи высокого качества на всех этапах — профилактики репродуктивного здоровья, наблюдения за беременными, пренатальной (дородовой) диагностики, родовспоможения, выхаживания новорожденных, неонатальной (младенческой) хирургии, а также консультативной помощи. Летом в учреждение завезли современное оборудование и планировали открытие.
Вторым возможным объектом назван заповедник «Оренбургский», где построен Центр реинтродукции лошади Пржевальского и начата работа по созданию популяции диких лошадей в природных условиях Оренбуржья. Напомним, весной 2016 года из Франции в регион прибыло шесть лошадей Пржевальского.
С информацией о возможном приезде Путина в Оренбургскую область СМИ озвучили новость о доставке новой партии диких лошадей в заповедник. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в государственном природном заповеднике «Оренбургский», эти сведения не соответствуют действительности. До конца года ожидаются пополнение табуна, но точные даты не известны.
По другой версии, президент посетит городскую школу №85 в Оренбурге. Одна из самых больших школ города открыта в 2014 году в новом микрорайоне.
Стоит отметить, что последний раз в Оренбуржье Владимир Путин побывал 19 сентября 2015 года. Верховный главнокомандующий наблюдал за маневрами военных на Донгузском полигоне, где крупномасштабные учения «Центр-2015» вступили в завершающую фазу. До этого, в 2011 году, будучи премьер-министром, Владимир Путин провел в Оренбурге заседание Президиума совета по развития местного самоуправления.