Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Футбольный клуб «ПСВ» (Нидерланды) не намерен просить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о наказании для «Ростова» за инцидент с брошенным на поле стадиона «Олимп-2» бананом. Об этом, как передает Sports.ru, сообщает пресс-служба голландского клуба.

Банан

«Нет, мы не будем просить наказывать «Ростов», потому что перед матчем клуб совместно с полицией пообещал предпринять все необходимые меры для предотвращения таких инцидентов, — заявил пресс-атташе ПСВ Тис Слегерс. — Очевидно, что проконтролировать каждого человека было невозможно».

При этом он добавил, что «банановый вопрос» относится к компетенции организации УЕФА, которая вынесет свое решение.

Напомним, 28 сентября неизвестный бросил банан на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону во время матча второго тура группового этапа ЛЧ между командами «Ростов» — «ПСВ» (2:2).

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