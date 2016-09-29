Ярославль, 29 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. 28 сентября на на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев критически отозвался об инициативе МАУ «Дирекция спортивных сооружений» по организации ночных платных парковок на территории городских ФОКов. Он заявил, что организация платных парковок на территориях ФОКов является непрофильным видом деятельности для МАУ и «вряд ли коррелируется со спортивной жизнью города». Лилеев пригрозил руководству МАУ и, в частности, его директору Александру Черепанину оргвыводами.

фото со страницы в Facebook Александр Черепанин

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, для руководства муниципального учреждения заявления заместителя мэра оказались неожиданными и удивительными.

Александр Черепанин на критику в свой адрес ответил в соцсетях, подчеркнув, что в настоящее время находится в служебной командировке и по прибытию в Ярославль готов лично дать Ивану Лилееву все необходимые разъяснения. Впрочем, в преддверии встречи Черепанин привел аргументы в защиту своей позиции. Стоит отметить, что тон этих объяснений достаточно жёсткий — Черепанин не признает обвинений в свой адрес и упрекает Лилеева в популизме.

В частности, Александр Черепанин отметил, что в Уставе МАУ среди прочих видов деятельности учреждения есть пункт «Организация платных парковок».

«…И если Иван Лилеев считает, что учреждение не должно этим заниматься, то вполне можно было обойтись без заявлений на публику», — заявил директор МАУ.

При этом Черепанин объясняет, что фактически парковка автомобилей на территории ФОКов существовала давно, но вот только деньги никогда не доходили до кассы предприятия. Свои организационные решения он объясняет стремлением увеличить внебюджетные доходы МАУ в условиях резкого сокращения финансирования со стороны мэрии Ярославля.

В доказательство своей компетентности Черепанин ссылается на финансовые показатели деятельности МАУ. Он сообщает, что при его руководстве выручка организации за прошедший год увеличилась на 130% — почти в 2,5 раза, сократились необоснованные расходы и были исключены «преступные убытки» учреждения. Кроме того, сумма аренды пустовавших ранее помещений составила почти 1 миллион рублей. Также МАУ приняло на содержание «не обеспеченные деньгами ФОК и стадион «Шинник», спортплощадки в жилых микрорайонах города».

Директор МАУ считает, что необоснованными заявлениями заместитель мэра дискредитирует своего непосредственного начальника.

«Таким образом, вы своими заявлениями дискредитируете команду Владимира Слепцова, который всегда внимательно разбирается в ситуации и у которого профессиональный подход к делу всегда стоял на первом месте», — резюмирует Александр Черепанин.

Позже стала известна реакция Ивана Лилеева на демарш подчинённого.

«Свою позицию я обозначу по результатам проверки указанного учреждения соответствующими органами. Втягиваться в эмоциональные всплески руководителя учреждения, которого не видел ни разу, я не буду. Но могу точно сказать, на его месте я бы как минимум пришел познакомиться, пообщаться и определить векторы развития. Более у меня к Черепанину претензий нет. Пока во всяком случае», — высказал своё мнение корреспонденту ИА REGNUM Иван Лилеев.