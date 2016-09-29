Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Не исключено, что инцидент с брошенным на поле бананом во время встречи «Ростов» — ПСВ на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, мог остаться незамеченным. Союз европейских футбольных ассоциаций ждёт протокол матча. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает телеканал RT.

vk.com/fcrostov Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз борется за мяч

«На данный момент мы ждём протокола матча, поэтому пока не обладаем никакой информацией. Это может занять несколько дней. Сначала нужно понять, зафиксирован ли этот инцидент. УЕФА пока не имеет поводов для рассмотрения данного вопроса», — прокомментировали в пресс-службе УЕФА.

Отметим, что по некоторой информации инцидент произошёл во время первого тайма, когда счёт на табло был ничейный — 1:1.

Голландцы обращаться в УЕФА с просьбой наказать «Ростов» за инцидент не будут, пишет ТАСС. «Перед матчем клуб совместно с полицией пообещал предпринять все необходимые меры для предотвращения таких инцидентов. Очевидно, что проконтролировать каждого человека было невозможно. Так что вопрос наказания клуба относится к компетенции УЕФА, это не наше дело. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что категорически выступаем против расизма», — цитирует издание пресс-атташе команды Тиса Слегерса. Он надеется, что нарушителя найдут и накажут.

ИА REGNUM напоминает, второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА завершился для «Ростова» неплохо — команда завоевала первое очко на самом престижном европейском клубном футбольном турнире. С ПСВ встреча завершилась вничью — 2:2. Дубль в ворота голландцев совершил форвард Дмитрий Полоз. Также матч запомнится отражением пенальти вратарем донской команды Сосланом Джанаевым.

Как прокомментировал игру ассистент главного тренера жёлто-синих Дмитрий Криченко, победить мог каждый. Шансы на победу были равны и у «Ростова», и у клуба из Нидерландов.