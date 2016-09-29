Лондон, 29 сентября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Обеспеченные представители аристократических семей Великобритании и принц из Саудовской Аравии по-прежнему получают сотни тысячи фунтов из субсидий, выделяемых Европейским союзом на поддержку сельского хозяйства, заявили в организации Greenpeace. Об этом сообщает The Guardian.

Клодт (фон Юргенсбург) Михаил Константинович. Ферма в горах. 1860

По данным проведенного организацией расследования, по меньшей мере каждый пятый из ста крупнейших получателей субсидий ЕС в Великобритании является сельскохозяйственным предприятием, которое находится в собственности или контролировался членами аристократических семей. В их число входят королева Великобритании, герцог Вестминстерский, граф Нортумберленд и другие августейшие особы Соединенного Королевства.

16 из крупнейших ста получателей финансовой помощи также находятся в собственности или контролируются лицами или семьями, вошедшими в списки богатейших граждан Соединенного Королевства по версии Sunday Times за 2016 год. По данным организации, такие лица и семьи получили за 2015 год 10,6 млн фунтов стерлингов только «по схеме единоразовых выплат» из 13,4 млн общих фермерских субсидий.

Получателем помощи ЕС является и принц Саудовской Аравии, Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, которому через оффшорную компанию принадлежит ряд ферм. Ему ЕС перечислил за 2015 год 406 тыс. 826 фунтов стерлингов фермерских субсидий, из которых 378 тыс. 856 фунтов стерлингов в рамках единоразовой выплаты.