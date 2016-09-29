Екатеринбург, 29 сентября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Похитивший в мае 2016 года 11-летнего ребёнка житель Екатеринбурга Ильшат Шарафутдинов приговорён судом к семи годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Обвинительный вердикт прозвучал на заседании Орджоникидзевского районного суда: житель столицы Среднего Урала виновен в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 126 УК России («Похищение несовершеннолетнего»).

Суд заслушал обстоятельства похищения ребёнка, которое произошло в мае 2016 года. 15 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Шарафутдинов заманил к себе в квартиру 11-летнего мальчика, гулявшего во дворе дома по улице Машиностроителей.

«Мужчина под надуманным предлогом пригласил ребенка к себе домой — в квартиру дома по ул. 40 лет Октября. По прибытии вместе с ребенком в указанное жилище мужчина запер дверь квартиры, после чего применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, удерживал его в комнате общежития», — сообщили в пресс-службе.

Пленник пробыл у Шарафутдинова до глубокой ночи. Освободили мальчика отыскавшие его полицейские и отец мальчика.

«Суд назначил Ильшату Шарафутдинову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год», — сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что Шарафутдинов также обязан выплатить 50 тысяч рублей в пользу отца мальчика — такова цена морального вреда, нанесённого потерявшего ребёнка отцу.