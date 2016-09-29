Москва, 29 сентября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в интервью «Российской газете» заявил, что с 2017 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится новая строчка с тарифом за сбор и вывоз твердых коммунальных расходов. Таким образом, услуга из жилищной превратится в коммунальную.

Ilya Plekhanov Вывоз мусора

По его словам, в настоящее время плата за эту услугу включена в графу «содержание и ремонт жилого помещения». Что касается возможного роста тарифов, Донской пояснил, что каждый регион установит единый тариф на вывоз мусора, который «может отличаться от нынешних».

Размер тарифа станет известен после того, как в каждом из субъектов РФ выберут региональных операторов. В настоящее время согласовано всего 48 территориальных схем. Донской отметил, что выбор операторов является важной частью реформы сферы обращения с отходами.

В министерстве природных ресурсов и экологии исходят из того, что плата за вывоз мусора увеличиться не должна. Донской подчеркнул, что сейчас плата за вывоз мусора не нормируется, она составляет в среднем 2,5 рубля с квадратного метра жилья — тариф устанавливает управляющая компания. После выбора оператора региона плата станет одинаковой для всех жителей.

Напомним, территориальная схема в области обращения с отходами должна включать в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количестве отходов с разбивкой по видам и классам опасности, до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Региональные власти должны будут установить предельные тарифы на обращение с ТКО, выбрать региональных операторов, разработать программы в области обращения с отходами и территориальные схемы.