Симферополь, 29 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. По прогнозу Роспотребнадзора в Крым в новом эпидемическом сезоне придёт три штамма вируса гриппа, против них уже разработана вакцина. Об этом в Симферополе заявила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

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«По составу вакцин этого года неизменным остался только штамм пандемического гриппа АН1N1, а два штамма были изменены — это штамм вируса гриппа А/Н3N2, в этом году это будет штамм Гонконг, и вируса гриппа В — Брисбен», — сообщила Пеньковская.

В этом году Минздрав Крыма намерен иммунизировать от гриппа 771 тыс. крымчан (из более чем 2,3 млн постоянно проживающих на территории полуострова). Привиться от гриппа смогут все желающие, для этого необходимо обратиться в поликлиники по месту жительства до 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце эпидсезона прошлого года (по состоянию на 1 марта 2016 года) на полуострове было зарегистрировано 224 случая с окончательным диагнозом грипп, в том числе лабораторно подтвержденных: грипп, А Н1N1 (pdm 2009) — 156 случаев, грипп Н3N2 — 4 случая.