София, 29 сентября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Болгария задержала французского гражданина, подозреваемого в связях с террористическими группировками, на границе с Турцией, заявила Прокуратура Болгарии, сообщает 29 сентября Reuters.

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Французские власти потребовали задержать 18-летнего Климента Мишеля, нарушившего запрет на выезд из страны, заявила представитель Прокуратуры Болгарии Румиана Арнаудова. Болгарские власти задержали Климента Мишеля 28 сентября на границе с Турцией.

Напомним, за последние несколько лет тысячи жителей Западной Европы прошли через территорию Турции, чтобы присоединиться к террористической группировке «Исламское государство"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим исламистским группировкам, ведущим боевые действия в соседней Сирии.