Москва, 29 сентября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Приостановка повышения единого налога на вмененный доход (ЕНВД) была мерой господдержки предпринимателям, теперь же правительство ищет пути уменьшения дефицита бюджета, в этой связи возвращение к повышению ЕНВД вполне закономерно. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, комментируя намерение Минфина вернуться к ежегодному повышению ЕНВД для малого бизнеса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

«Нужно понимать, что ЕНВД повышался каждый год до 2016, когда он был заморожен для предоставления поддержки предпринимателям в связи со сложной экономической ситуацией. Однако проблема с дефицитом бюджета никуда не делась, и правительство ищет пути его уменьшения. Благодаря выплатам налога муниципалитеты получили 78,8 млрд рублей, которые оказались главным источником пополнения бюджета», — рассказал эксперт.

Повышение ЕНВД не должно существенно отразится малом бизнесе, считает Салас. «Коэффициент-дефлятор, от которого зависит итоговая ставка по налогу, будет увеличен на значение инфляции, которую прогнозирует Минфин. Так как налог не учитывает реальный уровень доходности бизнеса и является постоянной величиной, это единственный способ нарастить бюджет за счет роста цен на товары», — отметил он.

Тот факт, что сейчас Минфин рассчитывает рост налога на ближайшие три года, вместо одного как раньше, позволит предпринимателям «заранее внести изменения в свою деятельность», полагает Салас.

Минфин считает необходимым с 2017 года возобновить ежегодное увеличение ЕНВД для малого бизнеса. Повышающий коэффициент-дефлятор, от которого зависит величина ЕНВД, в ближайшие 3 года предложено увеличить на 14,7%. В 2017 году его рост составит 5,17%, в 2018 году — 4,81%, в 2019 году — на 4,09%, сообщает РБК. До 2016 года ЕНВД ежегодно увеличивался, в 2016 году не повышался как коэффициент-дефлятор, так и сам размер ЕНВД. Ранее Госдума продлила действие режима ЕНВД до 2021 года.