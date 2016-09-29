Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2016, 15:03 — ИА Регнум.



ru.torange.biz Долги за газ

К решению проблем с поставкой голубого топлива проблемным муниципалитетам Ростовской области подключились региональные власти. Прокуратура ранее разрешила ситуацию в Новочеркасске, чиновники — в Азове. Как сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», в связи с долгами за поставку ресурса до сих пор отключена котельная в Таганроге.

Поиск решение сложившейся проблемы продолжается. В частности, должна состояться очередная встреча представителей компании-поставщикам с руководством приморского города. Стоит отметить, что долги за газ нарастила ООО «Тепловая Генерация», население совершает платежи вовремя.

Как уточнили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», в Азове МУП «Теплоэнерго» недоплатил 66 млн рублей. После принятия графика погашения задолженности две котельные в городе вновь заработали.

Читайте также: Ростовская область: подача газа возобновляется через суд

Голубое топливо возвращается: ситуация на Дону стабилизируется, но не везде

Напомним, что в администрации Таганрога сообщали об угрозе режима ЧС в связи с отключением газа. Без горячей воды на сегодняшний день остались десятки многоквартирных домов и соцобъектов, в том числе детские сады, детские дома и больницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с долгами за голубое топливо на Дону вызвала тревогу у специального представителя президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа, председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова во время его визита в декабре 2015 года. Тогда задолженность превышала 3 млрд рублей.