Чебоксары, 29 сентября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней безработной из Вурнарского района. Её подозревают в избиении 6-летнего сына и неисполнении родительских обязанностей, сообщили ИА REGNUM в региональном СУСК.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Крапива

Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним).

По версии следствия, с осени 2014 года по конец августа 2016 года подозреваемая не занималась воспитанием своего 6-летнего сына. «Кроме того, она злоупотребляла спиртными напитками, вела аморальный образ жизни. Так, в состоянии алкогольного опьянения побила ребенка, в том числе крапивой и шнуром от зарядного устройства мобильного телефона. При этом сельчанка находила для этого различные малозначительные поводы. Кроме того, несколько раз после употребления спиртных напитков женщина забывала своего ребенка в лесу, неоднократно запирала сына дома», — говорят в следственном управлении.

Обстоятельства происшествия выясняются. Допрошен потерпевший с участием педагога и законного представителя, допрашиваются свидетели. Решаются вопросы о лишении женщины родительских прав и передачи ребенка под опеку.

Напомним, ранее резонансный случай произошёл в Чувашии в 2013 году, когда умерла двухлетняя девочка. Как ранее сообщало ИА REGNUM, девочка умерла 19 декабря 2013 года. В тот день обвиняемая поместила свою крестницу в картонную коробку, предварительно связав ей руки колготками и многократно обмотав ее голову скотчем, в том числе в области верхних дыхательных путей. «Ребенок был втиснут в коробку в позу эмбриона. Вернувшись через пять часов, подозреваемая обнаружила ребёнка уже без признаков жизни», — говорят в СУ СКР по Чувашии. Девочка задохнулась, так как нос и рот были закрыты скотчем, при этом кислородное голодание спровоцировало рвотный рефлекс. Крестницу обвиняемая закрывала в коробке 17 и 18 декабря.

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