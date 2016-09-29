Ереван, 29 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Проект нового Налогового кодекса Армении был принят сегодня, 29 сентября, на внеочередном заседании парламента страны во втором чтении. Несмотря на то, что обсуждение важнейшего документа проходило в полупустом зале, правящая Республиканская партия Армении (РПА) смогла обеспечить необходимое число депутатов при голосовании, в результате чего 79 парламентариев высказались за документ, 24 — против.

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Руководитель самой многочисленной оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян перед голосованием подчеркнула, что Налоговый кодекс в таком виде губителен для предприятий малого и среднего бизнеса. «Призываем не выносить на голосование данный проект», — сказала она.

Бывший премьер-министр Армении, а ныне депутат оппозиционной фракции Армянский национальный конгресс Грант Багратян, в свою очередь, заявил, что по новым правилам для малого бизнеса создаются еще более худшие условия.

Бывший премьер стал главным оппонентом зампредседателя Комитета государственных доходов Вахтанга Мирумяна, который был основным докладчиком по законопроекту. Так, Багратян требовал исключить уплату НДС на границе, как это было до 1996 г., поскольку в противном случае налог на добавленную стоимость превращается в налог с оборота.

Он также предложил исключить институт предоплаты налога на прибыль. По поводу налога на недвижимость бывший глава правительства считает, что его должны выплачивать не только граждане, но и государственные учреждения. «В таком случае председатель парламента Галуст Саакян призадумается над тем, чтобы не содержать лишнего здания.

Грант Багратян также потребовал объяснить, с какой стати Армянская апостольская церковь освобождена от налогов. «Из-за усиления экономической мощи ААЦ мы дважды за историю теряли государственность — в 428 и 1045 годах», — отметил депутат. Предложения Багратяна не нашли отражения в документе, что вызвало гнев оппозиционера. Он обвинил Миримяна в проявлении к нему «издевательского отношения и цинизма».

Несмотря на критику оппозиции, в Налоговом кодексе, по словам его авторов, произведены существенные изменения.

В частности, произведены изменения по части подоходного налога. Так, при заработной плате до 150 тыс. драмов (20 000 рублей) будет применяться ставка подоходного налога 23% против ныне действующей ставки 24,4%. Вторая ставка касается заработной платы от 150 тыс. до 1 млн драмов, при которой будет применяться ставка 28%. При заработной плате 2 млн и выше ставка останется прежней и составит 36%. Новшества, по мнению правительства, позволят немного снизить ставки подоходного налога и затронут интересы 89,8% или 550 тыс работников, получающих заработную плату до 250 тыс. драмов. В остальных отдельных случаях ставки подоходного налога несколько повысятся, не настолько, насколько предлагалось в первоначальном варианте. В первоначальном варианте предлагалось повысить ставки на 4,3%, в переработанном варианте — максимум на 1,72%.

Как отмечает агентство АрмИнфо, еще одно изменение касается необлагаемой ставки по НДС и налогу с прибыли. Вместо утвержденного в первом чтении предела необлагаемого налога с годового оборота в 40 млн драмов теперь предлагается установить этот показатель в 58,35 млн драмов. В настоящее время 46 тыс. субъектов хозяйствования демонстрируют годовой оборот до 10 млн драмов. 54 тыс. субъектов — до 30 млн драмов. Следующий вопрос касается амортизационных отчислений. В настоящее время в Армении действует ускоренный процесс амортизационных отчислений, что позволяет инвесторам быстрее вернуть свои инвестиции. По сути, в новом проекте предлагается оставить прежние сроки амортизационных отчислений за здания и строения, в том числе и гостиницы.

Для граждан Армении налогообложение начнет применяться с 1 января 2018 года, но при ставке 5%. В то же время данная ставка не будет применяться, если дивиденды будут направлены на развитие компаний.

С 1 января 2018 года НДС будет возвращаться не только экспортерам, но и субъектам хозяйствования в Армении. В первую очередь речь идет о строительных компаниях, несмотря на имеющиеся риски, в том числе и коррупционные.

Впервые за последние годы вводится изменение, касающееся смягчения штрафных санкций за несвоевременное выполнение субъектами своих налоговых обязательств. Так, штрафные санкции будут снижены с нынешних 0,15% до 0,075%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом чтении проект Налогового кодекса был принят 15 июня. Тогда все фракции, кроме правящей РПА, законопроект не поддержали. В их числе и «Дашнакцутюн», входящая в правящую коалицию. По озвученным тогда в парламенте цифрам, в случае принятия кодекса по меньшей мере на 90 млрд драмов ($187,5 млн) увеличится налоговое бремя налогоплательщиков, а в общем повышается шесть видов налогов.