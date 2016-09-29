Рига, 29 сентября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. На театрализованную акцию протеста Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода у Сейма собралось около 350 человек, сообщает LETA.

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Как заявил руководитель профсоюза медиков Валдис Керис, политики по-прежнему не слышат их требования, поэтому не остается ничего другого, как использовать «силу искусства». Так, на сцене у парламента участники акции разыграли сценку с участием двух персонажей — «Жизни народа» и «Зеленой смерти», которой сделали символическое заявление о том, что в Латвии у них «прекрасный урожай, и даже коса уже не нужна».

После протестного представления Керис призвал собравшихся, а также всех желающих подписаться под письмом профсоюза, которое будет передано в Сейм. В письме говорится, что в случае, если депутаты проголосуют за такой бюджет, где здравоохранению не выделено достаточного финансирования, подписавшиеся больше не будут за них голосовать.

Участники пикета держали в руках плакаты с лозунгом «Наше молчание причиняет вред вашему здоровью» и воздушные шары с надписью «Цена жизни?».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 августа профсоюз призвал правительство финансировать здравоохранение в соответствии с международной практикой и отложил вопрос об акциях протеста. Однако уже два дня спустя правительство выделило медицине дополнительно на 2017 год только 45 млн евро вместо 70 млн евро, которых требовал Минздрав.

Министр здравоохранения Анда Чакша заявила, что в результате пациентам и в 2017 году придется считаться с длинными очередями на обследования у специалистов.

Напомним, сейчас в Латвии на медицину выделяется меньше 3% ВВП, притом, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%.