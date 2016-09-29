Санкт-Петербург, 29 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Шансы на победу ФК «Зенит» (Санкт-Петербург»), который встретится во втором туре группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмар» (Нидерланды) сегодня, 29 сентября, букмекеры оценили с коэффициентом 1.48, сообщает «Чемпионат».

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Шансы на победу голландского клуба оцениваются с коэффициентом 7.50. Можно сделать ставку и на ничью — за 4.48.

«Таким образом, шансы «Зенита» победить составляют 68%», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой обслужит матч второго тура группового раунда Лиги Европы между ФК «Зенит» и АЗ «Алкмар». Ассистенты Эстрады: Мигель Мартинес и Теодоро Собрино.

Напомним, 29 сентября ЦСКА и «Ростов» провели в Лиге чемпионов матчи второго тура. Результаты: ЦСКА (Москва, Россия) — «Тоттенхэм» (Англия) 0:1 (0:0); «Ростов» (Россия) — ПСВ (Нидерланды) 2:2 (2:2).