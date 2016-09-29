Красногорск, 29 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Во всех 68 муниципальных образованиях Московской области включено отопление жилого фонда и социальной сферы. Тем не менее лишь в 35 из них теплом обеспечено 100% объектов. Об этом сообщает пресс-службе губернатора и правительства области.

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По словам заместитель председателя правительства региона Дмитрия Пестова, в области тепло было подано во всех муниципальных образованиях до начала октября впервые за последние годы.

«Основные котельные и магистральные тепловые сети работают в нормальном режиме. Есть объекты, которые пока не отапливаются — это связано с нерасторопностью эксплуатирующих организаций, а также с неготовностью локальных тепловых сетей. Специалисты министерства ЖКХ совместно с главами муниципалитетов и представителями коммунальных организаций ведут работу по скорейшему включению отопления на всех объектах», — заявил Пестов.

В Подмосковье старт отопительному сезону был дан досрочно. Так, первые школы и детские сады начали отапливаться уже 15 сентября.

Напомним, что согласно федеральному закону, в регионе установлен критерий для включения отопления — не позднее пяти дней после того, как среднесуточная температура устанавливается на уровне +8 °C и ниже.