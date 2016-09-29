Варшава, 29 сентября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В Польше десятки тысячи женщин собираются выйти 3 октября на массовую акцию протеста против полного запрета абортов в стране, сообщает Gazeta Prawna.

pravoslavie.ru Запрет

Принять участие в акции призвала бывший премьер-министр страны, член крупнейшей в стране оппозиционной партии «Гражданская платформа» Ева Копач. По ее словам, жительниц Польши нельзя лишать права на выбор. «Польские женщины не могут быть заложницами политических игр», — заявила Копач.

Акции протеста под названием «Черный понедельник» пройдут по всей стране, участие в них уже подтвердили в Facebook около 60 тыс. человек. Организаторы предлагают не только выйти на улицу, но и начать забастовку, взяв на работе отгул, больничный или отпуск.

Ранее в парламенте Польши прошло обсуждение двух законопроектов об абортах. Один из них предполагает полный запрет абортов в стране с уголовным и административным преследованием нарушителей, другой — разрешает аборт без ограничений до 12-й недели беременности.

Депутаты отвергли второй законопроект, а документ о полном запрете отправили на доработку. Пока в Польше действует закон, запрещающий аборты без серьезных медицинских показаний, таких как угроза жизни и здоровью матери или патология плода.