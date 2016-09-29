Рига, 29 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. При выборе иностранного языка для изучения, латвийские школьники отдают предпочтение английскому и русскому языкам, сообщает BNS. «Немецкий язык выходит из моды и теряет свое влияние», — признает исследователь Балтийского центра германистики Карлис Цирулис.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

Слова Цирулиса подтверждаются и статистическими данными — например, централизованный госэкзамен по немецкому языку в Латвии в 2016 году сдавали всего 98 школьников.

В свою очередь школьники, выбравшие для изучения русский язык, признаются, что «без русского и английского даже за кассой нельзя сидеть, а немецкого можно, наверняка, не слышать несколько лет».

Так, почти половина (45,6%) латвийских школьников изучают в школе два иностранных языка, а 3,3% детей — три или четыре. Лидером в этом плане является английский язык, в основной и средней школе его изучают 174 713 ученика. Вторым по популярности является русский язык (выбор 68 611 учеников). Тройку самых востребованных замыкает немецкий (23 268 учащихся).