Севастополь, 29 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Изменения в Устав Севастополя о прямых выборах губернатора будут рассмотрены на заседании заксобрания Севастополя 18 октября, а сами выборы состоятся в сентябре 2017 года. Об этом 29 сентября заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«18 октября будут внесены изменения в Устав Севастополя по инициативе депутатов ЗС, — сказал Овсянников на пресс-конференции. — Врио губернатора не имеет полномочий по внесению таких изменений. Но правительство подготовило другие правки для устранения правовых коллизий. Это будет первое массовое изменение Устава — мы устраним все проблемы. Но ключевое будет связано с введением прямых выборов».

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Как сообщало ИА REGNUM, две попытки принять соответствующие изменения в устав были провалены 1 марта и 19 июля 2016 года. Оба раза законопроект поддержали 13 депутатов из 24, а для принятия изменений в Устав необходимо 16 голосов.

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Поправку о прямых выборах инициировали сторонники экс-спикера ЗС Алексея Чалого, но ее дважды блокировали депутаты, поддерживавшие позицию экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло.