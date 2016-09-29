Бангкок, 29 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Один человек был убит, семь получили ранения в результате нападения на АЗС в провинции Паттани, сообщает 29 сентября Bangkok Post.

Niklas Freidwall Взрыв

Происшествие произошло в районе Кхок Пхо. Служащая АЗС 37-летняя Ферапат Чанфараройвонг была застрелен нападавшими, сообщил представитель полицейского участка Кхок Пхо Киартичай Накхараэ.

Вскоре после нападения на АЗС взорвалась бомба. В результате взрыва пострадали семь человек, включая одну женщину и шесть полицейских. На место взрыва прибыли кареты скорой помощи и наряд пожарных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в южных провинциях Таиланда — Наративат, Ялла и Паттани с 2004 года идет борьба сил безопасности с местными мусульманскими боевиками-сепаратистами. По данным властей с 2004 года в этом конфликте от терактов и перестрелок погибли 6,5 тысяч человек, большинство из которых — гражданские лица.