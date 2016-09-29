В Северной Осетии призовут на военную службу 1120 юношей
Владикавказ, 29 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Северная Осетия полностью готова к проведению очередного осеннего призыва молодежи в Вооруженные силы России. Как сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM, по информации республиканского военного комиссариата, до конца 2016 года на срочную службу будут призваны 1120 человек.
Призывная кампания стартует с 3 октября, но в регионе проходят различные мероприятия военно-патриотического направления. Например, в Ардонском районе будущие солдаты побывали сегодня в воинской части, где они наглядно ознакомились со службой и бытом военнослужащих. Призывникам рассказали о том, как важно изучать военное дело и быть всегда готовым к защите России, ее территориальной целостности. В ходе экскурсии, ребятам показали также боевую технику и наказали верно служить Отечеству.
Отметим, что далеко не все юноши призывного возраста наденут погоны. В Северной Осетии уже несколько лет существует процедура поручительства, и она себя оправдывает. Молодой человек должен заручиться поддержкой трех авторитетных старших, которые порекомендуют работникам военкомата призвать юношу на службу. В военном ведомстве говорят, что такая система позволяет отправлять в армию наиболее подготовленных к ратному труду жителей республики. В результате снижается процент нарушителей воинской дисциплины.
В основном на срочную службу призываются молодые люди, имеющие законченное высшее профессиональное образование и хорошую физическую форму. Медики отмечают, что по сравнению с прошлым годом состояние здоровья призывников заметно улучшилось. Как и прежде, новобранцы из Северной Осетии пополнят части постоянной боевой готовности. При этом в республике числятся несколько тысяч уклонистов от армейской службы. Розыском их занимаются правоохранительные органы.
Напомним, что в ходе весенне-летнего призыва Северная Осетия отправила в армию более тысячи человек. В настоящее время в районных отделах республиканского военного комиссариата ведется работа по формированию команд для отправки в войска.