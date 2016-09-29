Владикавказ, 29 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Северная Осетия полностью готова к проведению очередного осеннего призыва молодежи в Вооруженные силы России. Как сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM, по информации республиканского военного комиссариата, до конца 2016 года на срочную службу будут призваны 1120 человек.

mil.ru Призывники

Призывная кампания стартует с 3 октября, но в регионе проходят различные мероприятия военно-патриотического направления. Например, в Ардонском районе будущие солдаты побывали сегодня в воинской части, где они наглядно ознакомились со службой и бытом военнослужащих. Призывникам рассказали о том, как важно изучать военное дело и быть всегда готовым к защите России, ее территориальной целостности. В ходе экскурсии, ребятам показали также боевую технику и наказали верно служить Отечеству.

Отметим, что далеко не все юноши призывного возраста наденут погоны. В Северной Осетии уже несколько лет существует процедура поручительства, и она себя оправдывает. Молодой человек должен заручиться поддержкой трех авторитетных старших, которые порекомендуют работникам военкомата призвать юношу на службу. В военном ведомстве говорят, что такая система позволяет отправлять в армию наиболее подготовленных к ратному труду жителей республики. В результате снижается процент нарушителей воинской дисциплины.

В основном на срочную службу призываются молодые люди, имеющие законченное высшее профессиональное образование и хорошую физическую форму. Медики отмечают, что по сравнению с прошлым годом состояние здоровья призывников заметно улучшилось. Как и прежде, новобранцы из Северной Осетии пополнят части постоянной боевой готовности. При этом в республике числятся несколько тысяч уклонистов от армейской службы. Розыском их занимаются правоохранительные органы.

Напомним, что в ходе весенне-летнего призыва Северная Осетия отправила в армию более тысячи человек. В настоящее время в районных отделах республиканского военного комиссариата ведется работа по формированию команд для отправки в войска.