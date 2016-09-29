Ставрополь, 29 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Совета Федерации РФ

Экс-губернатор Валерий Гаевский станет сенатором от думы Ставрополья. Его кандидатуру внесла на рассмотрение парламента фракция «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Валерий Гаевский был избран депутатом думы Ставропольского края по краевому списку партии «Единая Россия» в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Гаевский — фигура, хорошо известная в регионе. Он работал в правительстве Ставрополья с 1996 года в должности заместителя председателя правительства края, министра финансов, министра экономического развития и торговли региона.

В 2006 году Гаевский был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (тогда в округ входил и Ставропольский край). А через два года стал заместителем министра регионального развития Российской Федерации.

С мая 2008 года Гаевский занял пост губернатора Ставропольского края. 2 мая 2012 года он ушел в отставку и был назначен заместителем министра регионального развития Российской Федерации, а с 2014 года — председателем ликвидационной комиссии Минрегиона России. 4 марта 2015 года Гаевский стал заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации.

Напомним, Ставропольский край в верхней палате парламента России представляет также Михаил Афанасов, назначенный сенатором от правительства Ставрополья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 сентября на первом заседании краевого парламента председателем думы Ставропольского края был избран Геннадий Ягубов, его первым заместителем Дмитрий Судавцов, заместителями Виктор Гончаров и Александр Кузьмин.

В думе края также определен состав всех четырех фракций, семи комитетов, избраны их председатели и заместители председателей, утверждены 18 депутатов, которые будут работать на постоянной профессиональной основе.