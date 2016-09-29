Радио REGNUM: первый выпуск за 29 сентября
Москва, 29 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- США вновь угрожают России из-за Сирии. На этот раз — террористическими атаками. МИД России назвал это «командой фас» и «эмоциональным срывом»;
- Страны ОПЕК договорились о снижении добычи нефти;
- Конгресс США отменил вето президента: закон против саудитов принят. Обама считает это решение «опасным прецедентом»;
- В России создадут беспилотный летательный аппарат размером со стрекозу.