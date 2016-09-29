Таллин, 29 сентября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Русскоязычные издания Postimees и «День за днём» больше не будут выходить в печатном виде, такое решение принято руководством издательской группы AS Postimees Grupp, передает 29 сентября RT.

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Как пояснил председатель правления Пеэп Кала, за последние годы количество подписчиков и читателей всех газет на русском языке сократилось, в то время как русскоязычные онлайн-издания пользуются возрастающей популярностью.

Кала добавил, что издательская группа будет вкладывать средства в развитие новостных порталов на русском языке Rus.Postimees.ee, Limon. ee и Krasotka.ee. В настоящее время число их читателей в два раза больше, чем у печатных изданий.