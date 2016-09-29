Пенза, 29 сентября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Главной целью VI Международная конференция является осмысление и популяризация научного наследия академика Ключевского, привлечение внимания к актуальным проблемам науки, культуры, литературы, духовно-нравственного возрождения общества, осмысление путей развития России в свете его трудов, сообщает ИА REGNUM.

Василий Осипович Ключевский

Организаторы конференции, которыми выступили облправительство, Заксобрание и Управление культуры и архива региона, отмечают, что с 1991 года в Пензе существует единственный в России музей историка, земляка Василия Ключевского, блестяще себя проявившего не только как историограф и источниковед, но и литературовед, оратор, тонкий ценитель искусства. Музей был открыт к 150-летию со дня рождения ученого.

На конференции обсудят научное наследие Ключевского в российской и зарубежной историографии, его вклад в отечественную культуру, литературу и духовно-нравственные аспекты развития общества, а также региональные аспекты формирования российской нации, реформы в России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, VI Международная конференция, посвященной 175-летию В. О. Ключевского пройдет 29−30 сентября в Пензенском государственном университете.