Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2016, 14:40 — ИА Регнум.



Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Задолженность по заработной плате в Ростовской области за месяц выросла на 5,9%. По состоянию на 1 сентября, объем долга достиг 90 млн 770 тыс. рублей перед 1 тыс. 433 работниками, сообщает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября со ссылкой на данные Ростовстата.

Большая часть задолженности приходится на долю организаций, находящихся в различных процедурах банкротства, она составляет 79 млн 813 тыс. рублей. В течение месяца долг вырос на 7,2%.

За этот же период долги по зарплате регион больше всего нарастил перед сотрудниками строительных организаций. За август прибавка составила 73,6%, общая сумма невыплаченной зарплаты — 12 млн 348 тыс. рублей. По информации донского правительства, долги имеют 15 предприятий строительной отрасли.

Курс на снижение держит транспортная отрасль — за месяц задолженность сократилась на 5,8%, составив 1 млн 414 тыс. рублей.

Отметим, что территориальный орган статистики произвёл расчет на основании данных отчитавшихся предприятий. Наиболее проблемными муниципалитетами названы Ростов-на-Дону, Таганрог и Волгодонск.

Напомним, что задолженность по заработной плате на 1 февраля по области составляла 73 млн 669 тыс. рублей, к марту объем долга вырос до 88 млн рублей.