Пермь, 29 сентября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. На первом пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края вновь избранные депутаты, согласно регламенту, избрали своего представителя в Совет Федерации РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ru.m.wikipedia.org Алексей Пушков

Единственным претендентом на этот пост стал экс-глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков. В ходе тайного голосования за назначение Алексея Пушкова представителем Заксобрания в Совете Федерации проголосовало 54 из 58 присутствующих на заседании депутатов, четыре высказались против.

Отметим, что Алексей Пушков считался одним из основных претендентов на «проходные» места в партсписке «Единой России» на последних выборах в Госдуму в Пермском крае. Однако, как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам прошедшего 22 мая праймериз «Единой России» он получил лишь 21 011 голосов (13,89%) и занял седьмое место по результатам партийного голосования в Пермском крае. Такие низкие результаты пермские аналитики объяснили пассивной рекламной кампанией Пушкова и тем, что международные вопросы страны, которые олицетворял депутат, находились у активных пермяков далеко не на первом месте. Исходя из результатов праймериз «Единой России», фамилии Пушкова не оказалось ни в федеральном списке, ни в списке кандидатов по одномандатным округам.

Тем не менее, он возглавил региональную группу «Единой России» по выборам в Засксобрание в избирательном округе №23. По итогам выборов был избран в краевой парламент.

Напомним, что Алексей Пушков стал депутатами Госдумы в 2011 году от Пермского края. Тогда «Единая Россия» набрала в регионе 36% голосов избирателей, что позволило пермским единороссам претендовать на три мандата в нижней палате российского парламента. Список кандидатов возглавлял экс-губернатор (на тот момент министр природных ресурсов РФ) Юрий Трутнев. Следующие две позиции за ним занимали выдвинувшийся при поддержке ОНФ токарь ОАО «Стар» Валерий Трапезников и депутат предыдущего созыва Андрей Климов. Впоследствии Трутнев отказался от мандата, и депутатское место занял телеведущий Алексей Пушков.