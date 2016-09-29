Ярославль, 29 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. В Ярославской области коммунальная организация самовольно установила размер оплаты за содержание сетей холодного водоснабжения и транзит газа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском УФАС, это стало причиной возбуждения административного дела.

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ООО «Дом у дороги», которое обеспечивает водоснабжение и транзит газа жителям деревни Кузнечиха Ярославского района, направило своим потребителям договор на возмещение стоимости расходов на содержание водопроводных сетей и транзит газа. В договоре была указана фиксированная стоимость этих услуг — 1300 рублей. При этом соответствующие тарифы организацией не были установлены.

В результате в действиях организации антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

«Согласно действующему законодательству транспортировка газа по сетям и оказание услуг по водоснабжению подлежат государственному регулированию. Соответственно, самовольное установление тарифов является нарушением установленного порядка ценообразования», — прокомментировал ситуацию врио руководителя УФАС России по Ярославской области Иван Паутов.