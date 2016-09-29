Москва, 29 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал журналистам сообщения СМИ о возможном «жестком» силовом сценарии США в Сирии.

U.S. Air Force Американские самолёты F-15 в полёте

По его словам, к этой информации не стоит относиться серьезно, так как она не имеет «конкретного источника». Это сообщения «висящие в воздухе, поэтому пока нет оснований относиться к ним серьезно», — сказал Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации Барака Обамы сообщило, что в Белом доме изучают возможность усиления поддержки так называемой «сирийской оппозиции» и начала бомбардировок позиций армии президента Сирии Башара Асада.