Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 сентября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Жители Переславского района Ярославской области жалуются на крупную нелегальную свалку мусора вблизи поселка Кубринск. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, фактически свалка является неофициальным мусорным полигоном с открытым доступом.

фото ОНФ Свалка мусора вблизи поселка Кубринск

По словам местных жителей, отходы складируются примерно в 800 метрах от их домов. Периодически мусор горит и дымит, в результате чего едкий запах распространяется далеко за пределы свалки. Особенно страдают от смрада жители Ведомшевской, Московской и Соловьевской улиц поселка.

Общественники, выехав на место, убедились, что свалка действительно крупная — она располагается на участке площадью 1,8 га. При этом она огорожена деревянными столбами с натянутой между ними проволокой. Фактически, это нелегальный мусорный полигон, констатируют в ОНФ.

«Это одна из самых больших несанкционированных свалок, которые нам доводилось видеть в области. Сюда свозят бытовой и строительный мусор как физические, так и юридические лица. Отходами завалена не только свалка, но и окрестности», — прокомментировали ситуацию в Ярославском ОНФ.

При этом участок, на котором расположена свалка, находится в собственности Переславского муниципального района. В конце 1990-х годов районная власть отвела его под размещение твердых бытовых отходов. Но с 2008 г. федеральное законодательство позволяет делать это только на территории учреждений, имеющих лицензию и внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Свалка у Кубринска лицензии не имеет и в ГРОРО не числится. Следовательно, она не может эксплуатироваться и подлежит рекультивации, отмечают в Ярославском ОНФ.

Общественники намерены добиться ликвидации незаконного мусорного полигона. Соответствующие обращения уже направлены в контрольно-надзорные органы и региональное правительство.

«Представители районной администрации рассказали о планах создать вблизи Кубринска современный полигон твердых коммунальных отходов. Но сейчас это не имеет значения. Пока складировать тут отходы нельзя. Администрации района необходимо привести его в порядок — убрать мусор, провести восстановление земель и оградить к нему доступ. Кроме того, органам местного самоуправления следует активнее работать с населением по заключению договоров на вывоз мусора, чтобы в районе не появлялись новые свалки», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев.

Впрочем, Ярославский ОНФ намерен инициировать рассмотрение вопроса о создании в Переславском районе дополнительного полигона ТБО на региональном уровне. Пока таких полигонов в районе только два. Один, вблизи Красной Деревни, заполнен на 98%, а второй, около села Купанское, исчерпает свои возможности примерно через пять лет.