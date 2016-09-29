Москва, 29 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Продолжаются попытки найти знаменитый самолет Н-209, на котором 13 августа 1937 года в районе Северного полюса без вести пропал экипаж под руководством Героя Советского Союза Сигизмунда Леваневского. На краудфандинговой площадке Planeta.ru собираются средства для масштабной экспедиции к берегам Аляски с целью восстановить и задокументировать последние моменты полета и собрать то, что осталось от авиалайнера.

planeta.ru Указатель

«Мы решили продолжать поиски, начатые без малого 80 лет назад, — комментирует корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта Лариса Михайлова. — За последние годы наша команда значительно увеличилась, есть доступ к современному оборудованию, использование которого ограничено финансовыми возможностями. Получить финансовую поддержку мы надеемся с помощью системы сбора средств, когда любой желающий может стать участником проекта».

planeta.ru Крыло самолета

В 1937 году экипаж под руководством Леваневского должен был совершить трансполярный перелет из Москвы в Фэрбенкс, США. Но после успешного взлета самолёт так и не прибыл на Аляску. После перелёта над Северным полюсом Леваневский сообщал об отказе одного из двигателей и о плохих метеоусловиях. Далее связь с экипажем была потеряна, а потому территория предполагаемого падения растянулась на многие тысячи километров.

За несколько десятков лет было предпринято множество попыток найти самолет, и каждая последующая уменьшила вероятное место катастрофы до так называемого «неизвестного квадрата» Леваневского, который находится между островами Тетис и Спай, недалеко от мыса Оликток. Именно туда летом 2017 года и отправится поисковая экспедиция.

«Наша команда придерживается теории падения самолета у берегов Аляски, неподалеку от мыса Оликток, — рассказывает пресс-секретарь экспедиции Ирина Седунова. — Теория разработана американским исследователем Уолтером Курилчиком. В ее основе — радиограмма с мыса Барроу о том, что эскимосы видели, как большой самолет упал в воду между островами Спай и Тетис в архипелаге островов Джонса. Она подтверждена письмом священника Гомера Келлемса в МИД СССР, отправленным в 1938 году, где подробно изложен рассказ очевидцев».

planeta.ru Изучение карты

В июле — августе 2017 года поисковая группа вылетит из Москвы в Анкоридж, оттуда доберётся в Прудо-Бей и на мыс Оликток, где будет разбит лагерь. В это время года море Бофорта будет свободно ото льда, что позволит беспрепятственно исследовать дно при помощи специального оборудования.

«Благодаря современным технологиям сегодня доступно оборудование, которое позволяет вести поиск с достаточной точностью. Это локаторы бокового обзора, локаторы прямого обзора и профилограф. Приборы уже помогли обнаружить более десятка исторических самолетов нашему новому партнеру, канадскому исследователю Билу Туме. Донный профилограф показывает любые аномалии, что находятся под наносами, — рассказывает координатор проекта Лариса Михайлова. — При обнаружении аномалий необходимо будет воспользоваться подводными телеуправляемыми аппаратами и услугами водолазов. По плану экспедиции две лодки будут идти одна за другой: как только аномалия будет найдена — со второй будет запускаться ROV (Remotely Operated underwater Vehicle). Такой комплекс оборудования даст полную картину подводного содержания».

planeta.ru Юрий Сальников, руководитель проекта (Россия)

Продолжение поисков для экспедиции связано с существенными затратами. Средства нужны в первую очередь для того, чтобы обеспечить специалистов профессиональным оборудованием, добраться до места поисков у мыса Оликток и развернуть лагерь.

«Так как добиться достаточного финансирования от государства не удается, было принято решение собирать деньги с помощью краудфандинговой площадки. После проведенного поиска и сопоставления всех доступных платформ для сбора средств была выбрана российская платформа Planeta.ru, наиболее подходящая по набору параметров для типа нашего проекта», — комментирует Ирина Седунова.

В случае успешного завершения проекта на Planeta.ru и проведения операции поисков, после обнаружения частей самолета находка будет отснята на месте, будет зафиксировано её местонахождение, а на поверхность поднимется проба для идентификации. И если результат даст совпадение, тайна исчезновения самолета Н-209 будет раскрыта.

На краудфандинговой площадке Planeta.ru проект будет размещён до 19 ноября 2016 года.