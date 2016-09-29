Саранск, 29 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. В Мордовии преподаватель физкультуры одной из школ подозревается в совращении 15-летней ученицы и распространении наркотиков.

Valery Latypov За решеткой

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, днем 24 сентября 2016 года недалеко от населенного пункта в автомобиле мужчина совершил половой акт с ученицей школы, в которой работал. Он был задержан на месте преступления.

В ходе осмотра места происшествия был обнаружен полимерный пакет с наркотическим средством. Следователи утверждают, что мужчина пытался избавиться от него во время задержания.

При обыске по месту жительства у подозреваемого была обнаружена запрещенная литература экстремистского содержания.

Пока мужчина подозревается только в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.134 УК РФ («Половое сношение, совершенное в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста») и ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере»).

Однако, следствие допускает, что действия подозреваемого могут быть переквалифицированы на более тяжкий состав преступления.