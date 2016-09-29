Вашингтон, 29 сентября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Одним из пунктов, затронутых на прошедших 26 сентября дебатах кандидатов на пост главы США, стала непростая экономическая ситуация в стране, ответственность за которую кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон возложила на снижение налога на богатых, отсутствие инвестиций в средний класс и контроля за Уолл-стрит. Однако налоговая политика не имеет ничего общего с кризисом 2008 года: тогда за обвалом экономики стоял коллапс рынка субстандартного кредитования, главным архитектором которого был муж нынешнего претендента на пост главы Белого дома Билл Клинтон, пишет Джек Кашилл в статье для American Thinker.

Bob McNeely Билл Клинтон 42 президент США

Когда Билл Клинтон пришел к власти в 1993 году, процент граждан, обладающих своим жильем, был ниже, чем при президенте Ричарде Никсоне, и, несмотря на рост общественного благополучия, несмотря на рост рынка многоквартирного жилья, этот процент падал. Новый глава Белого дома решил повысить эту статистику с помощью предоставления большего числа кредитов на покупку жилья. Тогда, по данным Федерального резерва, существовал разрыв между тем, какой процент черного и белого населения США получает ипотеку.

Невзирая на большую статистку банкротств среди черного и латиноамериканского населения, Департамент жилищного строительства и реконструкции городских районов стал подавать иски против тех банкиров, которые отказывали в выдаче кредита чернокожим и латиноамериканцам чаще, чем белым.

При администрации Клинтона были также продавлены меры, требующие от банков давать количественные показатели прогресса в кредитовании людей с низким и средним доходами. Администрация подталкивала банки применять «инновационные или гибкие» практики кредитования для достижения нужных показателей, для чего таким группам населения предлагалось покупать высокорискованную ипотеку.

В 1999 году по указанию властей была снижена нижняя планка требований оплаты для приобретения дома, а также подготовлен план включения заемщиков, которые «немного не соответствовали традиционным стандартам». Этот план и заключался также в выдаче ссуд с высоким риском.

Тогда одобрительная пресса наперебой называла эти кредиты «доступными», «гибкими», дающими возможность «семьям с низким и средним доходом» и так далее. В результате эти ценные бумаги стали крайне популярны, они обещали по 7,5% прибыли в секторе экономики, где достаточно низкая процентная ставка.

Уже в конце президентского срока Клинтона его администрация объявила об очередных правилах, которые сделают еще более «доступным жилье для этнических меньшинств, жителей города и новых мигрантов и всех других, кто остался за бортом», благодаря чему «у миллионов семей появится возможность приобрести себе дом».

Автор отмечает, что еще до наступления катастрофы её признаки были налицо, однако некоторые демократы активно противодействовали попыткам остановить её. Так, тогдашний президент Джордж Буш — младший выразил опасения в июне 2004 года относительно состояния ипотечной системы США, однако 76 конгрессменов-демократов подписали письмо, в котором указывалось, что «исключительное внимание на безопасности и устойчивости, скорее всего, будет достигнуто на практике за счет доступного жилья».

Так высокорискованное кредитование стало болезнью, поразившей всю структуру финансов. При попустительстве СМИ, демократов и при содействии Уолл-стрит этой болезни позволили заразить всю экономику. В заключение автор отмечает, что бояться Хиллари Клинтон нечего, поскольку последняя конвульсия системы пришлась на время правления Джорджа Буша — младшего.