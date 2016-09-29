Москва, 29 сентября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече 29 сентября обсудит вопрос авиаперевозок с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Виталием Савельевым. 2012

Встреча будет посвящена поручению президента РФ по формированию большой группы, состоящей из разных брендов, и в целом состоянию дел у авиаперевозчика.

Путин примет 29 сентября министра образования Ольгу Васильеву. «Есть определенное видение состояния дел в области образования, перспективные планы — собственно, это имеет в виду услышать от министра образования сегодня глава государства», — сказал Песков.

Также у главы государства 29 сентября состоится несколько телефонных международных разговоров. С кем именно, Песков не уточнил.