Киев, 29 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Национальная гвардия Украины (внутренние войска) полностью перейдет на контрактную форму службы. Об этом 29 сентября заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на торжественном мероприятии по случаю 50-й годовщины создания частей по охране гражданского порядка, передает ИА REGNUM.

ngu.gov.ua Украинские национальные гвардейцы

Он считает, что контрактная форма службы повысит профессионализм НГУ. «Уверен, что Нацгвардия за эти годы доказала — на нее можно рассчитывать. Общество очень высокого мнения о бойцах Нацгвардии. Они это доказали своим делом, своим подвигом. Так должно быть и дальше. Дальше силы Нацгвардии должны быть крепче, сильнее, оснащеннее. Мы переходим на контрактную форму службы. У нас будут работать профессионалы в Нацгвардии», — отметил Аваков.

В свою очередь жители Киева начали собирать подписи под петицией с требованием создать на Украине специализированную структуру зоополиции. Как сообщает «КП в Украине», активистка Галина Карева отмечает, что общественность столицы возмутил выложенный в сети интернет ролик с издевательствами над котенком. По ее словам, цель создания такой службы — защитить домашних и бездомных животных от жестокого обращения, предотвратить нападения агрессивных животных на людей.

«Служба должна располагать несколькими автомашинами и иметь пункты на Правом и Левом берегу. На территории данных центров должна работать круглосуточная ветеринарная помощь и должны располагаться оборудованные помещения для временной передержки животных. Также необходимо создать сайт, на котором размещалась бы информация о животных, которые ищут новых хозяев, о нуждах данной структуры и прочая полезная информация. Сотрудники — люди со справкой от психиатра, физически здоровые, любящие животных. К работе также должны допускаться волонтеры. Руководитель данной службы должен напрямую подчиняться мэру г. Киева», — говорится в тексте петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2016 года украинская армия фактически полностью переходят на контрактную форму службы. 27 сентября Минобороны Украины проинформировало, что в стране нет необходимости объявлять седьмую волну мобилизации, поскольку кампания по набору на контрактную службу проходит успешно.

«На сегодняшний день потребности в объявлении очередной волны частичной мобилизации нет! С начала года контракт с Украинским войском уже подписали около 53 тысяч военнослужащих, из которых более 6 тыс — офицеры», — говорится в сообщении.

При этом до конца года в силы украинской армии планируется включить еще 15−18 тысяч контрактников.

В свою очередь, 27 сентября и. о. начальника Главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай заявил, что с 4 октября по 30 ноября на Украине пройдет призыв на срочную военную службу. По его словам, осенью 2016 года число призывников будет снижено на 2,7 тыс. человек по сравнению с осенним призывом 2015 года.