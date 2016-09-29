Рига, 29 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe Американские и латышские солдаты

На минувшей неделе в Латгалии (восточная часть Латвии, граничащая с Россией и Белоруссией) прошли учения Zobens-2016 — одни из крупнейших военных маневров Земессардзе (латышское ополчение), на которых была использована бронетехника латвийской армии. За ходом учений следили министр обороны Латвии, а также гости из других стран, сообщает портал Lsm.lv.

Отметим, речь идет о скандально известных, устаревших 123 бронемашинах CVRT, недавно приобретенных в Англии за 249,5 миллионов евро.

Как стало известно, в учениях приняли участие солдаты 173-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил США.

По легенде учений, некая северная страна — Ориентия — решила заявить свои права на часть Латландии (Латгалии) и ударами механизированных соединений от Гулбене на Резекне и Ливаны намеревалась отсечь ее от остальной территории. Задачей защитников было замедлить продвижение и измотать наступающего противника. Отрабатывались различные виды боев — сдерживание, оборона, ночной бой, организация засад, ликвидация прорывов.

Смысл учений, как рассказал командир 2-го округа Земессардзе подполковник Эрвин Копейка, не в том, чтобы подсчитать условные победы или потери сторон, а учиться управлению и взаимодействию: «Мы многому научились, — сказал он, — на своих ошибках, у наших союзников, у литовцев, у пограничников, у американцев… Я думаю, по результатам учений надо будет сесть на пару дней и проанализировать итоги, что было, что не было, изучить отчеты, но главное — достижение высокого профессионального уровня».